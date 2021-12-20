Власти Москвы рассказали об оснащении столичных онкоцентров новым оборудованием

В онкобольницах Москвы ввели в работу 75% оборудования, закупленного по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). В его числе аппараты УЗИ, МРТ, маммографы рентгеновские аппараты и другое оборудование.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Обновление оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний — важнейшее направление работы столичного здравоохранения… На данный момент уже 749 единиц оборудования используется врачами ежедневно в городских стационарах, где оказывается медицинская помощь по этому направлению, в том числе в шести якорных онкологических больницах», — сказал директор Московского клинического научного центра им. Логинова, главный онколог Депздрава Москвы Игорь Хатьков.

Наряду с этим самый высокотехнологичный в Сибири операционный блок открыли в Иркутской детской областной больнице, передаёт ОТР.

Построили его за полгода. Пространство в операционных полностью стерильное. Предусмотрена специальная шлюзовая камера. Мойки и раздевалки тоже имеют свои системы фильтрации воздуха. Благодаря уникальной аппаратуре в больнице смогут проводить на 50% операций больше.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин посетил и осмотрел новый городской центр детской трансфузиологии, созданный в Морозовской детской больнице.