Собянин посетил новый центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый городской центр детской трансфузиологии, созданный в Морозовской детской больнице.
Собянин посетил новый центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня здесь в главном медицинском детском центре нашего города открывается новый корпус трансфузиологии — единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови. Центр даёт возможность увеличения донорской крови, её оборота, подготовки в два раза, закрывая практически все потребности нашего города и выводя эту службу на новый качественный уровень, позволяя внедрять новые технологии, заниматься научными исследованиями», — сказал Собянин.

Также он пообещал, что власти столицы продолжат системно заниматься развитием детского здравоохранения, передаёт НСН.

Кроме того, Собянин поздравил коллектив больницы с наступающим Днём педиатра, который отмечают 20 ноября.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае дополнительно направят 1 млрд рублей на реализацию программы «Развитие здравоохранения». Таким образом, общий объём финансирования в 2021 году превысит 67 млрд рублей.

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