Собянин посетил новый центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает kp.ru.
«Сегодня здесь в главном медицинском детском центре нашего города открывается новый корпус трансфузиологии — единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови. Центр даёт возможность увеличения донорской крови, её оборота, подготовки в два раза, закрывая практически все потребности нашего города и выводя эту службу на новый качественный уровень, позволяя внедрять новые технологии, заниматься научными исследованиями», — сказал Собянин.
Также он пообещал, что власти столицы продолжат системно заниматься развитием детского здравоохранения, передаёт НСН.
Кроме того, Собянин поздравил коллектив больницы с наступающим Днём педиатра, который отмечают 20 ноября.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае дополнительно направят 1 млрд рублей на реализацию программы «Развитие здравоохранения». Таким образом, общий объём финансирования в 2021 году превысит 67 млрд рублей.