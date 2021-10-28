В Краснодарском крае дополнительно направят 1 млрд рублей на развитие здравоохранения
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Дополнительные средства вложат в продолжение строительства нового корпуса детской краевой больницы, а также в оборудование женских консультаций, роддомов и других организаций медпомощи беременным, роженицам и новорождённым.
На часть средств купят лекарства для льготных категорий граждан.
«Из-за коронавируса к работе отрасли здравоохранения приковано общественное внимание. Органы власти края делают всё, чтобы обеспечить её устойчивое развитие. Сейчас подпитку получат самые востребованные направления — первичная медико-санитарная помощь, защита материнства и детства, льготное лекарственное обеспечение», — заявил председатель заксобрания Юрий Бурлачко.
Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.