В Краснодарском крае дополнительно направят 1 млрд рублей на развитие здравоохранения

На заседании заксобрания Краснодарского края приняли решение дополнительно направить 1 млрд рублей на реализацию программы «Развитие здравоохранения». Таким образом, общий объём финансирования за 2021 год превысит 67 млрд рублей.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Дополнительные средства вложат в продолжение строительства нового корпуса детской краевой больницы, а также в оборудование женских консультаций, роддомов и других организаций медпомощи беременным, роженицам и новорождённым.

На часть средств купят лекарства для льготных категорий граждан.

«Из-за коронавируса к работе отрасли здравоохранения приковано общественное внимание. Органы власти края делают всё, чтобы обеспечить её устойчивое развитие. Сейчас подпитку получат самые востребованные направления — первичная медико-санитарная помощь, защита материнства и детства, льготное лекарственное обеспечение», — заявил председатель заксобрания Юрий Бурлачко.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.