В Роспотребнадзоре посоветовали воздержаться от диет в зимний период

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Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что ограничительные диеты зимой могут негативно сказаться на состоянии здоровья.
В Роспотребнадзоре посоветовали воздержаться от диет в зимний период
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Об этом пишет Nation News.

Сбалансированное питание необходимо для обеспечения хорошего самочувствия зимой, напоминают специалисты. Важно включить в рацион пищу с большим количеством белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки в составе. Например, мясные продукты, рыбные, молочные, злаки, фрукты, овощи и орехи.

Однако от ограничительных диет лучше отказаться, чтобы не навредить организму. Эксперты рекомендуют придерживаться частого, дробного питания небольшими порциями. Таким образом удастся сохранить бодрость на протяжении дня и избежать переедания вечером.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

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