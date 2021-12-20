В Роспотребнадзоре посоветовали воздержаться от диет в зимний период

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что ограничительные диеты зимой могут негативно сказаться на состоянии здоровья.

Об этом пишет Nation News.

Сбалансированное питание необходимо для обеспечения хорошего самочувствия зимой, напоминают специалисты. Важно включить в рацион пищу с большим количеством белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки в составе. Например, мясные продукты, рыбные, молочные, злаки, фрукты, овощи и орехи.

Однако от ограничительных диет лучше отказаться, чтобы не навредить организму. Эксперты рекомендуют придерживаться частого, дробного питания небольшими порциями. Таким образом удастся сохранить бодрость на протяжении дня и избежать переедания вечером.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.