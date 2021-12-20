Вирусолог Жемчугов назвал факторы, которые могут привести к летальному исходу при COVID-19

Вирусолог, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал факторы, которые могут привести к летальному исходу при COVID-19.

В беседе с Life.ru специалист отметил, что подобных факторов может несколько. Например, важно учитывать, чем пациент болел ранее, когда и как он начал лечиться от коронавируса, какие повреждения заболевание успело нанести организму.

«Сроки бывают очень разные... Нужно каждого человека начинать лечить как можно раньше, в первые дни заболевания. От этого зависит и результат... Какими лекарствами лечили — тоже вопрос... Сейчас ещё многое зависит от того, вакцинировался или нет», — добавил Жемчугов.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».