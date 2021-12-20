В Тверской области выявили 328 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Как сообщает tverigrad.ru, общее число заболевших в регионе достигло 95 477, выздоровевших — 84 916.
Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 206 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 106 158 жителей. Из больниц выписаны 91 654 человека, в том числе 358 за последние сутки.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».