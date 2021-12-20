В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Тюменской области зафиксировали 296 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 715 человек.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • AP

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. С начала пандемии в регионе заболели 86 973 жителя, вылечились — 71 038.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 27 022 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».

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