В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Тюменской области зафиксировали 296 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 715 человек.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. С начала пандемии в регионе заболели 86 973 жителя, вылечились — 71 038.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 27 022 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».