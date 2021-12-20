В Татарстане прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

Прививку от COVID-19 в Татарстане сделали 2 260 399 человек. Оба компонента вакцины получили 1 859 124 жителя.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав. Отмечается, что за последние сутки вакцинировались 3002 человека.

Также стало известно, что в Крыму полностью вакцинированы 808 793 жителя. Ревакцинацию прошли 133 582 человека, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Лидируют по прививочной кампании города Симферополь, Ялта, Евпатория, Алушта, Армянск, Белогорск, Керчь, а также Черноморский, Красногвардейский, Советский районы», — отмечается в сообщении.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».