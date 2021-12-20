В Нижегородской области подтвердили 528 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области подтвердили 528 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 226 911 человек. Вылечились 200 470 жителей, включая 949 за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 27 022 случая COVID-19 за сутки, передаёт Newinform.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».