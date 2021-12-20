В Ростовской области выявили 601 случай коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 601 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в стационарах находятся 2809 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели 188 479 жителей, выздоровели 164 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 27 022 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».