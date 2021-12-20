В Ростовской области выявили 601 случай коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в стационарах находятся 2809 пациентов.
С начала пандемии в регионе заболели 188 479 жителей, выздоровели 164 тыс. человек.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 27 022 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».