В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Свердловской области зафиксировали 615 случаев COVID-19 за сутки.
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • AP

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Екатеринбурге (201 житель).

Всего в области заболели 192,4 тыс. жителей. Из больниц выписаны 165,9 тыс. человек, в том числе 451 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что пункты вакцинации против коронавируса и гриппа работают в шести торговых центрах Тюмени по будням, передаёт megatyumen.ru. В частности, сделать прививку можно в ТЦ «Кристалл», «Южный» и «Сити Молл».

К настоящему времени в регионе прививку сделали 973 449 человек, завершили курс иммунизации — 902 159.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».

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