В Омской области подтвердили 505 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области подтвердили 505 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области подтвердили 505 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Отмечается, что всего в области за время пандемии заболели 125 834 жителя.

Прививку от COVID-19 сделали 993 492 человека, оба компонента вакцины получили 760 617 омичей.

Между тем стало известно, что Петербургский политехнический университет Петра Великого перевёл студентов на дистанционное обучение, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт вуза. Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

«Просим вас проявить личную ответственность: ограничить свои перемещения в городе и в университете», — отметили в вузе.

При появлении первых симптомов COVID-19 студентов призвали оставаться дома и вызвать врача.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».

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