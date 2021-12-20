В Челябинской области зарегистрировали 581 случай COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 581 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативный штаб.

«Накануне было 592 заболевших, 18 декабря — 604 новых пациента с COVID-19», — заявили в штабе.

Выздоровели за минувшие 24 часа 996 жителей.

Также стало известно, что в Приморском крае развёрнуто 2622 места для пациентов с коронавирусом, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный Минздрав.

«Занятость коечного фонда составляет 82,2%», — уточнили в ведомстве.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».