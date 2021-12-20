В Пермском крае выявили 619 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае выявили 619 случаев коронавируса за сутки.

Как пишет kp.ru, общее число заболевших в регионе достигло 154 246. На лечении в больницах находятся 2172 пациента, дома — 4302.

Также стало известно, что в Тульской области прививку от COVID-19 сделали 808 065 жителей, 763 208 человек завершили курс иммунизации, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на оперативный штаб.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».