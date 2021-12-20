В Иркутской области за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19

В Иркутской области медики зафиксировали 580 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии 151 250 жителей области заболели коронавирусом. 3704 человека были госпитализированы, из них 35 покинули стационары после выздоровления за минувшие сутки.

«121 091 житель Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 197 человек», — прокомментировали в оперштабе.

Отмечается, что за время пандемии 6872 человека скончались, 28 из них — за минувшие сутки.

Наряду с этим, как передаёт ИА «Удмуртия», в республике выявили 97 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Среди заболевших 17 детей, 28 человек старше 65 лет.

Выздоровели 182 человека за сутки, двое скончались.

Ранее сообщалось, что в течение суток в России выявили 27 022 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 241 812 случаев COVID-19.