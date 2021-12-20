В России за сутки выявили 27 022 случая коронавируса
- РИА Новости
Накануне стало известно о 27 967 заболевших.
За сутки в России умерли 1019 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1023 пациента. Общее число летальных исходов — 298 222.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 014 980 пациентов. За сутки выздоровели 30 059 человек, накануне — 32 655.
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о важности вакцинации, в том числе бустерных прививок от коронавируса на фоне ситуации с распространением омикрон-штамма.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.