В России за сутки выявили 27 022 случая коронавируса

В течение суток в России выявили 27 022 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 241 812 случаев COVID-19. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне стало известно о 27 967 заболевших.

За сутки в России умерли 1019 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1023 пациента. Общее число летальных исходов — 298 222.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 014 980 пациентов. За сутки выздоровели 30 059 человек, накануне — 32 655.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о важности вакцинации, в том числе бустерных прививок от коронавируса на фоне ситуации с распространением омикрон-штамма.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.