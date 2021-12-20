Иммунолог Крючков объяснил разницу между ПЦР и экспресс-тестом на COVID-19

Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, кандидат медицинских наук, иммунолог, объяснил разницу между экспресс-тестом и ПЦР-тестом на COVID-19.

«Экспресс-тесты на COVID-19 представляют собой тесты на антиген коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от ПЦР-теста, который выявляет фрагменты генетического материала (РНК коронавируса. — RT), экспресс-тест выявляет фрагменты коронавирусных белков. В данном случае экспресс-тесты имеют большое преимущество, так как они позволяют в течение 30 минут с момента забора образцов получить результат, тогда как при ПЦР-тестировании результата приходится ждать сутки, а бывает, что и три-четыре дня», — объяснил он в беседе с радио Sputnik.

В то же время Крючков подчеркнул, что экспресс-анализ не заменяет ПЦР-тестирование, а является первым этапом обследования.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию со смертностью от коронавирусной инфекции.