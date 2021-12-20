В «Аэрофлоте» заявили о готовности авиакомпании «Россия» принять четыре МС-21 в 2022 году

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота», готова в следующем году принять четыре новых российских самолёта МС-21 в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.

«Мы готовы принять четыре МС-21 в 2022 году в запланированные сроки и очень ждем эту машину», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что авиалайнер МС-21-300 совершил первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта и впервые совершил посадку в аэропорту Иркутска.

В октябре замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил о намерении произвести в стране более 700 самолётов и свыше 430 вертолётов до 2030 года.