В «Аэрофлоте» заявили о готовности авиакомпании «Россия» принять четыре МС-21 в 2022 году

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Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота», готова в следующем году принять четыре новых российских самолёта МС-21 в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.
В «Аэрофлоте» заявили о готовности авиакомпании «Россия» принять четыре МС-21 в 2022 году
  • РИА Новости

«Мы готовы принять четыре МС-21 в 2022 году в  запланированные сроки и очень ждем эту машину», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что авиалайнер МС-21-300 совершил первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта и впервые совершил посадку в аэропорту Иркутска.

В октябре замминистра транспорта России Игорь Чалик  заявил о намерении произвести в стране более 700 самолётов и свыше 430 вертолётов до 2030 года.

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