В «Аэрофлоте» заявили о готовности авиакомпании «Россия» принять четыре МС-21 в 2022 году
- РИА Новости
«Мы готовы принять четыре МС-21 в 2022 году в запланированные сроки и очень ждем эту машину», — приводит ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что авиалайнер МС-21-300 совершил первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта и впервые совершил посадку в аэропорту Иркутска.
В октябре замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил о намерении произвести в стране более 700 самолётов и свыше 430 вертолётов до 2030 года.