Новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил тренировочный полёт в Иркутске

Новый российский авиалайнер МС-21-300 совершил первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта и впервые совершил посадку в аэропорту Иркутска.

«Первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошёл успешно», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Лайнер преодолел расстояние более 4 тыс. км, вылетев из аэропорта Жуковский, и приземлился в Иркутске 15 декабря в 14:30 мск.

В ходе испытаний экипаж проверил надёжность работы двигателей, функциональных систем и оборудования в условиях дальнейшей эксплуатации.

В октябре специалисты испытали пеплом камчатского вулкана Шивелуч газогенератор авиационного двигателя ПД-14 для российского лайнера МС-21.

Ранее замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил о намерении произвести в стране более 700 самолётов и свыше 430 вертолётов до 2030 года.