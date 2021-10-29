Двигатель для лайнера МС-21 впервые испытали вулканическим пеплом
Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».
«Проверку пеплом камчатского вулкана Шивелуч успешно прошел газогенератор новейшего двигателя ПД-14 для среднемагистральных лайнеров — час нахождения в этой агрессивной среде практически не привел к изменению его характеристик», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Отмечается, что специалисты пермского КБ не обнаружили никаких нежелательных последствий для изделия.
Ранее замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил о намерении произвести в стране более 700 самолётов и свыше 430 вертолётов до 2030 года.