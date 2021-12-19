Гинцбург: исследования детской вакцины от COVID-19 займут около трёх месяцев

Исследования вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет займут около трёх месяцев, заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, пакет документов на получение разрешений на проведение клинических испытаний нового препарата уже подан.

«Я надеюсь, не больше месяца эксперты Минздрава будут рассматривать эти документы, и — с замечаниями или без замечаний — нам разрешат приступить к исследованиям этой вакцины, что займет порядка трёх месяцев», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые серии детской вакцины против коронавирусной инфекции уже произведены.

24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».