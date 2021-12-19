Собянин: лечение больного COVID-19 в стационаре в Москве обходится в 240 тысяч рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» рассказал о стоимости лечения одного больного COVID-19 в московском стационаре.

«Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затрат, лёгкие больные — меньше затрат, но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. (рублей) на человека. Значит, четверть миллиона — один больной в стационаре», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко указала, что стоимость лечения тяжёлого пациента со всеми реанимационными днями может быть от 5 млн рублей и выше.

Ранее Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве.

14 декабря сообщалось, что первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили уже более 5,8 млн москвичей.