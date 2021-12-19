Собянин: лечение больного COVID-19 в стационаре в Москве обходится в 240 тысяч рублей

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» рассказал о стоимости лечения одного больного COVID-19 в московском стационаре.
Собянин: лечение больного COVID-19 в стационаре в Москве обходится в 240 тысяч рублей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затрат, лёгкие больные — меньше затрат, но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. (рублей) на человека. Значит, четверть миллиона — один больной в стационаре», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко указала, что стоимость лечения тяжёлого пациента со всеми реанимационными днями может быть от 5 млн рублей и выше.

Ранее Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве.

14 декабря сообщалось, что первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили уже более 5,8 млн москвичей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить