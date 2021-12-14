Собянин: первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже более 5,8 млн москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 получили уже более 5,8 млн москвичей.
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом он сообщил в своём блоге.
«Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей», — написал Собянин.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: