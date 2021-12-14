Собянин: первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже более 5,8 млн москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 получили уже более 5,8 млн москвичей.

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Об этом он сообщил в своём блоге. «Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей», — написал Собянин. Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.