В России зарегистрировано 14 препаратов для лечения коронавируса

В России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова.

«Помимо вакцин, на конец ноября зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19», — приводит РИА Новости её слова на общественном собрании членов Российской академии наук.

Как отметила Семёнова, зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса.

Ранее главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГКБ №40 Денис Проценко прокомментировал ситуацию с лекарствами от COVID-19.