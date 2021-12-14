В России зарегистрировано 14 препаратов для лечения коронавируса

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В России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова.
В России зарегистрировано 14 препаратов для лечения коронавируса
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Помимо вакцин, на конец ноября зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19», — приводит РИА Новости её слова на общественном собрании членов Российской академии наук.

Как отметила Семёнова, зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса.

Ранее главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГКБ №40 Денис Проценко прокомментировал ситуацию с лекарствами от COVID-19.

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