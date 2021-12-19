В Москве за сутки выявлено 3013 новых случаев коронавируса

В Москве выявлено 3013 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число случаев заболевания достигло 2 003 080.

Об этом говорится в сообщении столичного оперштаба в Telegram.

«В Москве выявлено 3013 новых случаев... За сутки госпитализированы 717 человек, скончался 81 пациент», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в городе за сутки выздоровели 2936 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 831 571.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».