В Москве за сутки выявлено 1976 новых случаев коронавируса

В Москве выявлено 1976 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

По данным оперативного штаба, госпитализированы 822 человека, скончались 89 пациентов.

На ИВЛ находятся 549 человек.

За сутки выписаны ещё 3436 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

Общее число выздоровевших увеличилось до 1 819 020.

Накануне в Москве было выявлено 2894 новых случая COVID-19.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».