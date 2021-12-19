Московские школьники получили три золотые медали на международной олимпиаде по информатике

Школьники из Москвы получили три золотые медали на международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics.

РИА Новости

«Московские школьники завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics», — говорится в сообщении на сайте мэра столицы. Абсолютным победителем соревнования стал Фёдор Ромашов, ученик школы-интерната им. А.Н. Колмогорова СУНЦ МГУ, набравший максимум баллов. Отмечается, что в турнире принимали участие 60 команд из 12 стран. 16 ноября восьмиклассник из Москвы, слушатель детского технопарка «На Зорге» Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.