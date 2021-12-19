Московские школьники получили три золотые медали на международной олимпиаде по информатике
- РИА Новости
«Московские школьники завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics», — говорится в сообщении на сайте мэра столицы.
Абсолютным победителем соревнования стал Фёдор Ромашов, ученик школы-интерната им. А.Н. Колмогорова СУНЦ МГУ, набравший максимум баллов.
Отмечается, что в турнире принимали участие 60 команд из 12 стран.
16 ноября восьмиклассник из Москвы, слушатель детского технопарка «На Зорге» Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.