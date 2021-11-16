Восьмиклассник из Москвы занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech

Короткая ссылка
Восьмиклассник из Москвы, слушатель детского технопарка «На Зорге» Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.
Восьмиклассник из Москвы занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech
  • © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Конахин принимал участие в соревнованиях в составе команды юниоров госкорпорации «Роскосмос».

«Теперь Даниилу предстоит бороться за победу в следующей возрастной категории — 14—16 лет. Он продолжит учиться и готовиться к соревнованиям в детском технопарке. Там он приобретёт опыт, который пригодится и во время учёбы в университете, и при выборе дальнейшего жизненного пути», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, участие и победы в чемпионатах WorldSkills станут серьёзным вкладом в собственное будущее, помогут привлечь внимание потенциальных работодателей.

Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности состоялся в Екатеринбурге в октябре. Его участниками стали около 500 человек.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщало, что школьники, отличившиеся на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, встретились с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить