Восьмиклассник из Москвы занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech

Восьмиклассник из Москвы, слушатель детского технопарка «На Зорге» Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Конахин принимал участие в соревнованиях в составе команды юниоров госкорпорации «Роскосмос».

«Теперь Даниилу предстоит бороться за победу в следующей возрастной категории — 14—16 лет. Он продолжит учиться и готовиться к соревнованиям в детском технопарке. Там он приобретёт опыт, который пригодится и во время учёбы в университете, и при выборе дальнейшего жизненного пути», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, участие и победы в чемпионатах WorldSkills станут серьёзным вкладом в собственное будущее, помогут привлечь внимание потенциальных работодателей.

Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности состоялся в Екатеринбурге в октябре. Его участниками стали около 500 человек.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщало, что школьники, отличившиеся на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, встретились с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.