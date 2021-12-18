Мясников рассказал, что нельзя делать при коронавирусе

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «Россия 1» рассказал, что нельзя делать при заболевании коронавирусом.
Мясников рассказал, что нельзя делать при коронавирусе
  • Reuters

«COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится… и COVID-вирусная пневмония с определённым процентом смертности», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что болеющие ОРЗ с положительным тестом на коронавирус не должны пить разжижающие кровь лекарства, когда отсутствует воспаление лёгких.

Также он призвал не употреблять стероидные гормоны.

Мясников добавил, что не стоит назначать себе лечение, это должны делать специалисты.

Ранее учёные назвали потерю аппетита одним из симптомов инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

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