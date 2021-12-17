Двое пострадавших при тушении возгорания на верфи в Петербурге госпитализированы
- РИА Новости
«Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии лёгкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы», — заявил собеседник агентства.
По данным Life.ru, при пожаре пострадали старший прапорщик Гречин С.В. и сержант Линяев А.А.
Ранее в МЧС России заявили, что пожарные локализовали возгорание на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.