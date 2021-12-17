Двое пострадавших при тушении возгорания на верфи в Петербурге госпитализированы

Двое пожарных, которые тушили возгорание на строящемся корабле «Проворный» на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экстренных служб.

«Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии лёгкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы», — заявил собеседник агентства.

По данным Life.ru, при пожаре пострадали старший прапорщик Гречин С.В. и сержант Линяев А.А.

Ранее в МЧС России заявили, что пожарные локализовали возгорание на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.