Двое пострадавших при тушении возгорания на верфи в Петербурге госпитализированы

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Двое пожарных, которые тушили возгорание на строящемся корабле «Проворный» на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экстренных служб.
Двое пострадавших при тушении возгорания на верфи в Петербурге госпитализированы
  • РИА Новости

«Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии лёгкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы», — заявил собеседник агентства.

По данным Life.ru, при пожаре пострадали старший прапорщик Гречин С.В. и сержант Линяев А.А. 

Ранее в МЧС России заявили, что пожарные локализовали возгорание на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

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