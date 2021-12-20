Аналитики выяснили, что жители России загадают в новогоднюю ночь
- РИА Новости
Отмечается, что участники опроса могли выбрать несколько вариантов из предложенных.
Согласно опросу, 34% признались, что пожелают высокой зарплаты, а ещё 33% — счастья.
Почти четвёртая часть респондентов (24%) рассказали, что их заветное желание — окончание пандемии коронавируса в 2022-м, а каждый пятый (20%) хотел бы в наступающем году приобрести новую квартиру, машину или дачу.
Отмечается, что 17% опрошенных пожелают найти своё призвание, по 14% — отправиться в путешествие мечты или найти чемодан с $1 млн, а 13% россиян загадают в новом году встретить свою любовь.
Ещё 11% участников исследования мечтают о годе без катаклизмов и катастроф, а для 10% самое заветное желание — не заболеть коронавирусом.
Кроме того, 6% опрошенных загадают поход на концерт любимой группы, 5% — ещё один год на удалёнке, а 4% — 1 млн подписчиков в соцсетях.
В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов России.
Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования, 63% россиян считают декабрь самым сложным месяцем в году.