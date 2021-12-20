Аналитики выяснили, что жители России загадают в новогоднюю ночь

Большинство опрошенных жителей России (69%) в новогоднюю ночь пожелают здоровья себе и близким. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Работа.ру, которые имеются в распоряжении RT.

Отмечается, что участники опроса могли выбрать несколько вариантов из предложенных.

Согласно опросу, 34% признались, что пожелают высокой зарплаты, а ещё 33% — счастья.

Почти четвёртая часть респондентов (24%) рассказали, что их заветное желание — окончание пандемии коронавируса в 2022-м, а каждый пятый (20%) хотел бы в наступающем году приобрести новую квартиру, машину или дачу.

Отмечается, что 17% опрошенных пожелают найти своё призвание, по 14% — отправиться в путешествие мечты или найти чемодан с $1 млн, а 13% россиян загадают в новом году встретить свою любовь.

Ещё 11% участников исследования мечтают о годе без катаклизмов и катастроф, а для 10% самое заветное желание — не заболеть коронавирусом.

Кроме того, 6% опрошенных загадают поход на концерт любимой группы, 5% — ещё один год на удалёнке, а 4% — 1 млн подписчиков в соцсетях.

В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования, 63% россиян считают декабрь самым сложным месяцем в году.