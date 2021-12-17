Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 58,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 58,2%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Уровень коллективного иммунитета (к коронавирусу. — RT) в России составляет 58,2%», — приводятся её слова в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее президент России Владимир Путин попросил граждан в период новогодних праздников прислушиваться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их в условиях распространения COVID-19.

По мнению российского министра здравоохранения Михаила Мурашко, Россия ещё полностью не вышла из четвёртой волны коронавируса.