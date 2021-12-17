Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 58,2%

Короткая ссылка
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 58,2%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 58,2%
  • РИА Новости

«Уровень коллективного иммунитета (к коронавирусу. — RT) в России составляет 58,2%», — приводятся её слова в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее президент России Владимир Путин попросил граждан в период новогодних праздников прислушиваться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их в условиях распространения COVID-19.

По мнению российского министра здравоохранения Михаила Мурашко, Россия ещё полностью не вышла из четвёртой волны коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить