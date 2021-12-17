Путин призвал россиян не пренебрегать советами эпидемиологов в новогодние праздники

Президент России Владимир Путин попросил граждан в период новогодних праздников прислушиваться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их в условиях распространения COVID-19.

В рамках выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он в шутку отметил, что обычно после первого тоста все забывают о мерах предосторожности.

«У нас знаете как, после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности, это сегодня не тот случай», — сказал Путин.

По словам главы государства, в период праздников передвижение будет очень большим, а многие предприятия будут работать и в праздничные дни.

«Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее», — подчеркнул он.

За сутки в России выявили 27 743 случая инфицирования коронавирусом.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 159 389 случаев COVID-19.

Накануне стало известно о 28 486 заболевших.