В России за сутки выявили 27 743 случая коронавируса

За сутки в России выявили 27 743 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 159 389 случаев COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне стало известно о 28 486 заболевших.

За сутки в России умерли 1080 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1133 пациента. Общее число летальных исходов — 295 104.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 914 225 пациентов. За сутки выздоровели 37 437 человек, накануне — 37 155.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире «пугают своей опасностью и риском».

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».