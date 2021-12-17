В России за сутки выявили 27 743 случая коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне стало известно о 28 486 заболевших.
За сутки в России умерли 1080 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1133 пациента. Общее число летальных исходов — 295 104.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 914 225 пациентов. За сутки выздоровели 37 437 человек, накануне — 37 155.
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