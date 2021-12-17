Терапевт Ярцева рассказала, как сохранить здоровье в сильные морозы

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как сохранить здоровье в сильные морозы.

«Людям, у которых есть заболевания, которые связаны с поражением сосудистой стенки, нужно просто следить за своими основными болячками... Корректировать давление, если это гипертоники, препаратами, диабетикам — сахар, тогда их сосуды будут меньше повреждаться», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, нужны и регулярные физические нагрузки, например, можно ходить гулять.

Ярцева также посоветовала пить больше жидкости и ограничить потребление кофе.

В свою очередь, травматолог-ортопед, заведующий кафедры травматологии и ортопедии МОНИКИ имени Владимирского Виктор Волошин в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации насчёт того, как избежать травм при передвижении по улицам города зимой.

Так, специалист посоветовал во время гололедицы передвигаться небольшими шагами.

«Надо, чтобы всегда центр тяжести был над площадью опоры. Вспомните, как пингвины ходят: мелкими шажками. Широко шагать не надо. Эта походка в какой-то степени предохраняет от потери равновесия», — сказал он.

По словам Волошина, также не следует торопиться. Желательно носить обувь с нескользкой подошвой, добавил эксперт.

Ранее врачи в интервью RT предупредили, что необходимо осторожно употреблять горячие напитки в зимний период.