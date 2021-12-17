Гинцбург рекомендовал придерживаться прежней стратегии вакцинации при «омикроне»

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что будет рекомендовать при омикрон-штамме коронавируса прежнюю стратегию вакцинации и ревакцинации.

«Будем рекомендовать, во всяком случае, нашему Минздраву именно в настоящее время по-прежнему ту же самую стратегию, которая до последнего времени применялась в России», — цитирует его РИА Новости.

Гинцбург также отметил необходимость сосредоточить усилия на проведении иммунизации населения по уже отработанной схеме.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщили об эффективности «Спутника Лайт» в качестве бустера против омикрон-штамма.

В организации также отметили «высокую вируснейтрализующую активность против варианта «омикрон» вакцины «Спутник V» — по мнению учёных, она должна дать сильную защиту против тяжёлых случаев заболевания и госпитализаций.