Гинцбург рекомендовал придерживаться прежней стратегии вакцинации при «омикроне»

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Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что будет рекомендовать при омикрон-штамме коронавируса прежнюю стратегию вакцинации и ревакцинации.
Гинцбург рекомендовал придерживаться прежней стратегии вакцинации при «омикроне»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Будем рекомендовать, во всяком случае, нашему Минздраву  именно в настоящее время по-прежнему ту же самую стратегию, которая до последнего времени применялась в России», — цитирует его РИА Новости.

Гинцбург также отметил необходимость сосредоточить усилия на проведении иммунизации населения по уже отработанной схеме.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее  сообщили об эффективности «Спутника Лайт» в качестве бустера против омикрон-штамма.

В организации также отметили «высокую вируснейтрализующую активность против варианта «омикрон» вакцины «Спутник V» — по мнению учёных, она должна дать сильную защиту против тяжёлых случаев заболевания и госпитализаций.

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