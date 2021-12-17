Диетолог Дианова дала советы по питанию в новогодние праздники

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

«Парадокс в том, что в праздники столы будут ломиться от разной вкусной и калорийной еды. Поэтому, конечно, режим сбивается. То есть обычно люди в праздники едят редко, но очень много за один раз», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, лучше найти способы объединения друзей и близких не только вокруг стола — можно, например, пойти на совместную экскурсию или прогулку.

Также Дианова посоветовала не готовить слишком много калорийных блюд.

«Правило всегда одно — зачем делать много салатов, если можно сделать один лидирующий салат, который самый любимый в вашей семье: селёдка под шубой или оливье», — пояснила она.

Кроме того, отметила эксперт, можно отказаться от слишком сладких тортов в пользу других десертов.

«Я бы рекомендовала отказаться или хотя бы минимизировать количество консервантов и солёных продуктов», — добавила Дианова.

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