В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как заявил и. о. министра здравоохранения региона Александр Гашков, в настоящее время доступно 1641 место для заболевших COVID-19. Свободный коечный фонд оценивается в 38%.

С начала пандемии специалисты провели более 1,5 млн тестирований на коронавирус. В среднем в сутки выполняется около 5—6 тыс. ПЦР-тестов.

Вакцинацию прошли более 602 тыс. жителей, оба компонента вакцины получили 480 тыс.

Также стало известно, что в Тамбове в новогодние праздники будут работать прививочные пункты. В обычном режиме будут работать ПЦР-лаборатории, передаёт «Тамбовский курьер». Полноценными рабочими днями для всех государственных медучреждений станут 3 и 6 января.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».