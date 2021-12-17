В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как заявил и. о. министра здравоохранения региона Александр Гашков, в настоящее время доступно 1641 место для заболевших COVID-19. Свободный коечный фонд оценивается в 38%.

С начала пандемии специалисты провели более 1,5 млн тестирований на коронавирус. В среднем в сутки выполняется около 5—6 тыс. ПЦР-тестов.

Вакцинацию прошли более 602 тыс. жителей, оба компонента вакцины получили 480 тыс.

Также стало известно, что в Тамбове в новогодние праздники будут работать прививочные пункты. В обычном режиме будут работать ПЦР-лаборатории, передаёт «Тамбовский курьер». Полноценными рабочими днями для всех государственных медучреждений станут 3 и 6 января.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».

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