В Ставропольском крае подтвердили 460 случаев коронавируса за сутки

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В Ставропольском крае подтвердили 460 случаев коронавируса за последние сутки.
В Ставропольском крае подтвердили 460 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели при этом 708 человек, прививку сделали 6,6 тыс. жителей края.

С начала пандемии в регионе заболели 120 594 человека, вылечились 92 529 жителей.

Также стало известно, что в Иркутской области вакцинацию от COVID-19 прошли 1 160 043 человека. Оба компонента вакцины получили 1 028 155, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Больше всего вакцинированных в Иркутске. Здесь полностью вакцинировалось 334 405 человек. На втором месте среди лидеров находится Братск. В этом городе иммунизацию от инфекции прошли 99 533 человека», — заявили в штабе.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».

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