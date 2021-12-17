В Свердловской области зарегистрировали 629 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 190,6 тыс. Из больниц выписаны 165 тыс. жителей, включая 431 за минувшие 24 часа.
Наряду с этим стало известно, что в Тюменской области вакцинацию от COVID-19 прошли 963 тыс. человек. Завершили иммунизацию 885 тыс., передаёт «Вслух.ру».
«В среднем мы прививаем от 3 до 4 тыс. человек в день», — заявила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании областного оперштаба.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».