В Свердловской области зарегистрировали 629 случаев коронавируса за сутки

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В Свердловской области зарегистрировали 629 случаев коронавируса за последние сутки.
В Свердловской области зарегистрировали 629 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 190,6 тыс. Из больниц выписаны 165 тыс. жителей, включая 431 за минувшие 24 часа.

Наряду с этим стало известно, что в Тюменской области вакцинацию от COVID-19 прошли 963 тыс. человек. Завершили иммунизацию 885 тыс., передаёт «Вслух.ру».

«В среднем мы прививаем от 3 до 4 тыс. человек в день», — заявила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании областного оперштаба.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».

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