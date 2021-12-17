В Пермском крае выявили 652 случая коронавируса за сутки

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В Пермском крае выявили 652 случая коронавируса за последние сутки.
В Пермском крае выявили 652 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Общее число заболевших в крае достигло 152 350.

На лечении в стационарах находятся 269 пациентов в тяжёлом состоянии, из них 166 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также стало известно, что в Тюменской области до 1 марта продлили режим повышенной готовности, передаёт URA.RU со ссылкой на постановление правительства региона. Как уточняется, документ размещён на портале правовой информации.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».

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