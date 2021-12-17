В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Ростовской области зафиксировали 646 случаев COVID-19 за последние сутки, из больниц выписали 1025 человек.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. С начала пандемии заболели 186 610 жителей области, выздоровели — 162 тыс.

На лечении в больницах находятся 3028 пациентов.

Наряду с этим стало известно, что покататься на бесплатных катках в Перми можно будет только обладателям QR-кодов, передаёт URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«До участия в массовых катаниях допускаются жители, имеющие QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании», — заявили в комитете по физкультуре и спорту.

Восемь катков откроют для посещения 21 декабря.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».