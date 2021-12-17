В Татарстане подтвердили 108 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 108 случаев коронавируса за последние сутки.
В Татарстане подтвердили 108 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии заболели 41 388 жителей республики. Из медучреждений выписаны 34 314 человек, в том числе 116 за минувшие 24 часа.

Главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что на фоне снижения заболеваемости в регионе проводится сокращение коечного фонда, передаёт «Бизнес Online».

«Если считать с самого пика, сократили практически вполовину. В настоящее время развёрнуто более 3,5 тыс. коек. Часть медицинских организаций перешла на штатный режим работы», — отметил Лопушов.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».

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