В Удмуртии зарегистрировали 107 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 107 случаев коронавируса за сутки.

Как пишет udm-info.ru, больше всего заболевших — в Ижевске (60 человек). Из больниц региона выписан 181 пациент.

С начала пандемии в республике заболели 77 965 жителей, вылечился 65 691 человек.

Вакцинацию прошли 662 514 граждан, из них оба компонента вакцины получили 491 796. Ещё 114 611 вакцинированы однокомпонентной вакциной.

В целом в России выявили 27 743 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».