В Омской области выявили 549 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Как отмечается, вакцинировались 986 783 жителя области, оба компонента вакцины получили 751 358 человек.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 27 743 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».