В Омской области выявили 549 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области выявили 549 случаев коронавируса за сутки. Из новых заболевших дома лечатся 427 человек.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отмечается, вакцинировались 986 783 жителя области, оба компонента вакцины получили 751 358 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 27 743 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».