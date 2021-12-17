Песков заявил, что Сокурову не за что извиняться после дискуссии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кинорежиссёру Александру Сокурову не за что извиняться после дискуссии с российским лидером Владимиром Путиным на встрече с членами Совета по правам человека.

«Мы считаем, что в ходе заседания и в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании совета, не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений», — заявил Песков.

Как отметил пресс-секретарь, в Кремле убеждены, что «не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова».

«Поэтому извиняться здесь не за что, имела место дискуссия, реакция президента — несогласие президента, аргументированное им, имела место точка зрения Сокурова. Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, утверждения о том, что что-то может угрожать жизни Сокурова, — «это явно такая эмоциональная, гипертрофированная реакция, не более того».

Ранее СМИ сообщили, что режиссёр Александр Сокуров направил обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором сообщил, что друзья предупреждают его о существующей угрозе жизни. В обращении Сокуров приносит Фадееву извинения «за происшедшее на встрече совета с президентом».

Позднее Сокуров подтвердил, что написал письмо в СПЧ, и заявил, что сделал это не для прессы.

На встрече Путина с членами СПЧ Сокуров предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Путин не согласился с данным высказыванием.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компетентным органам необходимо дать оценку заявлению режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.

Песков позднее заявил, что конкретики по личной встрече Путина с Сокуровым пока нет. При этом он добавил, что со временем она наверняка будет организована.