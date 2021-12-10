Кадыров прокомментировал заявление Сокурова о республиках Северного Кавказа

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что компетентным органам необходимо дать оценку заявлению режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.
Кадыров прокомментировал заявление Сокурова о республиках Северного Кавказа
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Как заявил глава Чечни, Сокуров предложил президенту России Владимиру Путину «дать возможность отделиться некоторым регионам и таким образом развалить Россию».

Кадыров рекомендовал Сокурову почитать новейшую историю Чеченской Республики, жители которой в марте 2003 года в ходе референдума решили быть в составе России.

Глава Чечни добавил, что во второй раз в ходе миллионного митинга в Грозном чеченский народ «уже в открытую подтвердил своё желание связать будущее с Россией».

«На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — заявил Кадыров.

Как передаёт РИА Новости, Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека не согласился с мнением Сокурова о республиках Северного Кавказа. Президент также заявил режиссёру, что к данному вопросу «очень серьёзно нужно относиться».

«И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам», — заявил президент Сокурову.

Также Путин подчеркнул, что Россия создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна.

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