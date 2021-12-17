Сокуров обратился в СПЧ по поводу предупреждений об угрозе его жизни

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Режиссёр Александр Сокуров направил обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором сообщил, что друзья предупреждают его о существующей угрозе жизни.
Сокуров обратился в СПЧ по поводу предупреждений об угрозе его жизни
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в обращении Сокуров приносит Фадееву извинения «за происшедшее на встрече совета с президентом».

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни», — сообщил режиссёр.

Он отметил, что согласен с реакцией пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и считает себя дилетантом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компетентным органам необходимо дать оценку заявлению режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.

На встрече президента России Владимира Путина с членами СПЧ Сокуров высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. 

Путин не согласился с данным высказыванием. Президент также заявил режиссёру, что к данному вопросу «очень серьёзно нужно относиться».

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