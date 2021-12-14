Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет из-за слов Сокурова

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Парламент Чечни обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль проверку законности высказываний режиссёра Александра Сокурова на встрече российского президента Владимира Путина с членами СПЧ.
Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет из-за слов Сокурова
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Как отметил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, подобное письмо направлено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Об этом он написал в Instagram.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компетентным органам необходимо дать оценку заявлению режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.

На встрече Путина с членами СПЧ Сокуров высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. 

Путин не согласился с данным высказыванием. Президент также заявил режиссёру, что к данному вопросу «очень серьёзно нужно относиться».

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