Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет из-за слов Сокурова
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
Как отметил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, подобное письмо направлено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Об этом он написал в Instagram.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компетентным органам необходимо дать оценку заявлению режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.
На встрече Путина с членами СПЧ Сокуров высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.
Путин не согласился с данным высказыванием. Президент также заявил режиссёру, что к данному вопросу «очень серьёзно нужно относиться».