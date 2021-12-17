Режиссёр Сокуров заявил, что его письмо в СПЧ не для публичного обсуждения

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Режиссёр Александр Сокуров подтвердил, что написал письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ), и заявил, что сделал это не для прессы.

«Я написал письмо главе СПЧ и в Совет по правам человека, но сделал это не для прессы», — цитирует РИА Новости Сокурова.

По его словам, данное письмо не предназначено для публичного обсуждения.

Ранее РБК сообщало, что Александр Сокуров направил обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева.

На встрече президента России Владимира Путина с членами СПЧ Сокуров высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компетентным органам необходимо дать оценку заявлению режиссёра.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал провокационными высказывания Сокурова.

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